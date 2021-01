Um Hinweise wird gebeten Die Nittendorfer Polizei sucht die Eigentümer zweier hochwertiger Pedelecs

Foto: 123rf.com

Bei der PI Nittendorf befinden sich zwei hochwertige Pedelecs, die im Rahmen der Streife am Sonntag, 3. Januar 2021, gegen 2.20 Uhr in Undorf, Föhrenstraße, ungesichert am Fahrbahnrand aufgefunden und zur Eigentumssicherung sichergestellt wurden.