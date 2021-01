Zeugen gesucht Unbekannte steigen in Rodinger Firma ein

Foto: 123rf.com

In der Nacht von Sonntag auf Montag, 3. auf 4. Januar, gelang es mindestens zwei unbekannten Tätern, in das Gebäude einer Firma in Roding einzusteigen und Bargeld zu entwenden. Die Kripo hat die Ermittlungen übernommen.