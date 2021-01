Trotz Ausgangssperre Nachts mit Alkohol in einer Tiefgarage getroffen

Foto: 123rf.com

Gegen die nächtliche Ausgangssperre verstießen fünf Personen, die am Montag, 4. Januar, gegen 22 Uhr, in einer Tiefgarage in Nittendorf beim Konsumieren von Alkohol angetroffen wurden.