„Dankeschön“ „Für E. von Uroma und Uropa“ – ehrliche Finderin gibt Geburtstagskarte mit 100-Euro-Schein ab

Foto: Ursula Hildebrand

Eine 60-Jährige fand am Silvesterabend, 31. Dezember 2020, gegen 18.30 Uhr, auf einer Straße in Chammünster in Cham ein Kuvert mit einer Geburtstagskarte und einem 100-Euro-Schein und gab diesen bei der Chamer Polizei ab.