Häuslicher Unfall 27-Jähriger stürzt samt Gerüst und Leiter

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 2. Januar, gegen 14.22 Uhr, führte ein 27-Jähriger Arbeiten an der Dachrinne seines Wohnhauses im Ortsteil Schlammering in Cham aus. Hierzu stellte er ein Gerüst auf, auf das er zusätzlich eine Leiter stellte.