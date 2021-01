In der Neujahrsnacht Keine Fahrerlaubnis, unter Drogeneinfluss, Schlagring dabei und gegen Ausgangssperre verstoßen

Einen schlechten Start ins neue Jahr erwischte ein slowakischer Staatsangehöriger in der Nacht am Neujahrstag. Der in Österreich wohnende 29-jährige Mann war mit seinem Mercedes Benz auf der Bundesstraße B20 bei Furth im Wald unterwegs, als er in eine Kontrolle der Schleierfahndung der Grenzpolizeigruppe geriet.