22.000 Euro Schaden Pkw-Fahrer verliert Kontrolle – Fahrzeug prallt in die Schutzplanke

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Am Sonntag, 3. Januar, gegen 14.30 Uhr, befuhr ein mit vier serbischen Insassen besetzter Pkw mit britischer Zulassung die Autobahn A3 bei Pentling in Fahrtrichtung Nürnberg. Zwischen der Anschlussstelle Regensburg-Universität und dem Autobahnkreuz verlor der 43-jährige Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug und prallte in die rechte Schutzplanke.