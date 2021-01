Küchenbrand Raclette an Silvester endet mit 50.000 Euro Schaden

Am Donnerstag, 31. Dezember 2020, gegen 22.07 Uhr, wurde die Integrierte Leitstelle über einen Wohnungsbrand in der Boessnerstraße in Regensburg informiert.

Regensburg. In der Erstmeldung ging man von einem Brand mit mehreren Personen in Gefahr aus. Die umgehend alarmierten Einsatzkräfte der Feuerwehr Regensburg trafen sieben Minuten später an der Einsatzstelle ein. Nach der ersten Erkundung bestätigte sich der Brand, da bereits an der offenstehenden Wohnungstüre im Erdgeschoss ein Austritt von Brandrauch war genommen werden konnte. Durch die Befragung der Brandleiderin konnte eine weitere Personengefährdung in der betroffenen Wohnung schnell ausgeschlossen werden. Der Küchenbrand selbst ging von einen aus. Beim eigenständigen Versuch, die Flammen mit einem sich vor Ort befindlichen Feuerlöscher zu löschen, zog sich die Wohnungsbesitzerin eine Rauchgasvergiftung zu und musste zur weiteren Behandlung in ein Regensburger Krankenhaus gebracht werden. Ein vorgehender Atemschutztrupp löschte den Küchenbrand ab und brachte den restlichen Brandschutt zum nachlöschen ins Freie. Parallel dazu wurde die Brandwohnung und der Treppenraum des Acht-Parteienhaus mit einem Überdrucklüfter belüftet. Zwei weitere Bewohner des Hauses wurden vorsorglich durch den Rettungsdienst untersuch. Beide kamen glücklicherweise nur mit einem Schrecken davon und konnten kurz darauf ihre Wohnungen wieder aufsuchen. Die unbewohnbar gewordene Brandwohnung wurde der Polizei übergeben. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 50.000 Euro. An dem Einsatz waren neben dem Rettungsdienst und der Polizei, insgesamt 40 Kräfte der Berufsfeuerwehr und des Löschzug Winzer beteiligt.

Noch während die Löscharbeiten in der Boessnerstraße liefen, musste gegen 22.25 Uhr ein Teil der Einsatzkräfte zu einem weiteren Kleinbrand im Hochweg abgezogen werden. Wie sich nach Ankunft an der Einsatzstelle herausstellte, wurde dort auf offener Straße eine Kiste mit Pyrotechnik entzündet und abgebrannt. Die Einsatzkräfte der Feuerwehr löschten die Glutreste der Kiste ab und konnten ebenfalls kurze Zeit später wieder einrücken!

Bis in die Morgenstunden des Neujahrestages kam es zu keinen weiteren Einsätzen der Feuerwehr Regensburg.