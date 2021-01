Gefährdung des Straßenverkehrs Betrunken Unfall gebaut und abgehauen

Foto: 123rf.com

Am späten Mittwochabend, 30. Dezember 2020, kam ein 31-jähriger Landkreisbewohner mit seinem Pkw in der Pilsen-Allee in Regensburg von der Fahrbahn ab und beschädigte hierbei neben seinem Pkw noch Teile des Grünstreifens und Verkehrszeichen.