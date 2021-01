Kontrolle Mit Haftbefehl gesucht, ohne Führerschein unterwegs – und dann wurde ein 54-Jähriger auch noch ausfällig

Foto: 123rf.com

Bei der Kontrolle eines Pkw mit serbischer Zulassung, der die A3 in Fahrtrichtung Passau befuhr, stellten Beamte der VPI Regensburg fest, dass dem 54-jährigen serbischen Fahrer mit Wohnsitz in Österreich von deutschen Behörden in einem früheren Strafverfahren die Fahrerlaubnis entzogen worden war.