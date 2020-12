Kontrollen in Regensburg Zahlreiche Verstöße nach dem Infektionsschutz festgestellt

Im Dienstbereich der Polizeiinspektion Regensburg-Süd wurden mehrere Verstöße nach dem Infektionsschutz festgestellt.

Regensburg. So wurden in der Nacht von Montag auf Dienstag, 28. auf 29. Dezember, insgesamt acht und in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, 29. auf 30. Dezember, sechs Verstöße gegen die Ausgangsbeschränkung festgestellt. Beispielsweise wurden Personen aus drei Haushalten in einem Pkw kontrolliert. Außerdem werden zwei Männer angezeigt, da sie in der Gesandtenstraße öffentlich Alkohol konsumiert haben.