Pandemie Innenminister Joachim Herrmann kündigt für Silvester verstärkte Polizeikontrollen an

Bayerns Innenminister Joachim Herrmann kündigt für Silvester verstärkte Polizeikontrollen an – 800 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützen örtliche Dienststellen an Brennpunkten.

Bayern. Bayern Innenminister Joachim Herrmann hat verstärkte Polizeikontrollen in der Silvesternacht angekündigt: „Die Bayerische Polizei wird in der Nacht zum neuen Jahr die Einhaltung der Corona-Regeln intensiv und mit verstärktem Personaleinsatz kontrollieren. Dabei wird sie insbesondere auf die Einhaltung der Ausgangsbeschränkungen und der Ausgangssperre ab 21 Uhr achten.“ 800 Einsatzkräfte der Bereitschaftspolizei unterstützen dabei die örtlichen Polizeiinspektionen an möglichen Brennpunkten.

„Die Corona-Lage bleibt weiterhin sehr kritisch“, begründete der Innenminister seine Anweisung, die Einhaltung der Corona-Schutzmaßnahmen konsequent zu kontrollieren. „Ich appelliere aber auch an die Einsicht und Vernunft der Bürgerinnen und Bürger, die sich ja schon über die Weihnachtsfeiertage insgesamt sehr vorbildlich verhalten haben: Bleiben Sie daheim, verzichten Sie in diesem Jahr ausnahmsweise auf Party und Feuerwerk. Nur mit Vorsicht und Rücksicht schützen Sie sich und andere.“

In Bayern führte die Polizei seit Beginn der nächtlichen Ausgangssperre bis heute knapp 27.000 diesbezügliche Kontrollen durch. Dabei wurden über 4.300 Verstöße festgestellt, von welchen annähernd 4.000 geahndet wurden. Hinzu kommen noch zahlreiche Anzeigen wegen Verstößen gegen die Ausgangs- und Kontaktbeschränkungen, das Alkoholverbot sowie die Maskenpflicht. „Insgesamt haben sich die Bürgerinnen und Bürger in Bayern seit Beginn der Ausgangssperre aber sehr umsichtig verhalten. Das macht mich zuversichtlich – nicht nur für den Jahreswechsel, sondern auch, dass wir die Krise im kommenden Jahr endlich bewältigen können.“