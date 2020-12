Zeugen gesucht 16-Jähriger verursacht spektakulären Verkehrsunfall bei Schierling – vorher hatte es in Wettstetten gekracht

Am 29. Dezember, 7.45 Uhr, wurde im Ortsbereich Schierling beim Kreisverkehr in der Leierndorfer-/Dieselstraße ein schwerer Verkehrsunfall gemeldet.

Schierling. Ein schwarzer Audi A 5 Coupe war von der B 15 neu kommend mit hoher Geschwindigkeit in das Ortsgebiet eingefahren und am Kreisverkehr ins Schleudern geraten. Der Pkw überschlug sich in der Luft, prallte gegen eine kleine Begrenzungsmauer und kam schließlich nach dem Kreisverkehr auf der Gegenfahrbahn und auf dem Dach zum Liegen.

Beide Fahrzeuginsassen, die im Raum Ingolstadt wohnhaft sind, konnten sich im Anschluss selbst aus dem Fahrzeug befreien und erlitten, trotz des erheblich beschädigten Fahrzeuges, nur leichte Verletzungen, die keinen längeren stationären Aufenthalt in einem Krankenhaus erforderten.

Im Rahmen der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass beide erst 16 Jahre alt sind und der Fahrer über keine Fahrerlaubnis verfügt. Das Fahrzeug wurde von dem 16-jährigen Fahrer ohne das Wissen seiner Mutter geführt. Nachdem der Verdacht auf die Beeinflussung durch Alkohol oder Betäubungsmittel nicht ausgeschlossen werden konnte, wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Regensburg beim Fahrer eine Blutentnahme durchgeführt. Das total beschädigte Fahrzeug wurde abgeschleppt, der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 20.000 Euro. Die Verkehrssperrung und die Reinigungsarbeiten wurden durch die Feuerwehr Schierling und die Straßenmeisterei Regensburg durchgeführt. Die Erziehungsberechtigten der beiden Jugendlichen wurden verständigt und übernahmen die weitere Fürsorge.

Die ersten Ermittlungen ergaben zudem, dass mit diesem Fahrzeug bereits gegen 6.15 Uhr in Wettstetten, Landlreis Eichstätt, ein Verkehrsunfall verursacht worden war. Dabei wurde ein anderes Fahrzeug touchiert und beschädigt, wobei der Fahrer des schwarzen Audi im Anschluss die Flucht ergriffen hatte.

Was die beiden nach Schierling geführt hat, ist nicht bekannt. Ob sich auf der Fahrt nach Schierling noch weitere Unfälle oder sonstige Verkehrsverstöße ereignet haben, ist derzeit noch unklar. Daher werden potentielle Geschädigte oder Zeugen gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Neutraubling unter Rufnummer 09401/ 9302-0 in Verbindung zu setzen.