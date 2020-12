Passanten leisten Erste Hilfe 49-jähriger Autofahrer wird am Steuer bewusstlos

Foto: Michael Hopper

Am Dienstag, 29. Dezember, gegen 18 Uhr, befuhr ein 49-jähriger Audi-Fahrer in Schlangenlinien die D.-Martin-Luther-Straße in Regensburg in Richtung Norden und wurde auf Höhe der Landshuter Straße infolge körperlicher Beeinträchtigung ohnmächtig.