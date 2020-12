Kontrollen Die Chamer Polizei stellt mehrere Verstöße gegen die Corona-Auflagen fest

Foto: Ursula Hildebrand

An verschiedenen Örtlichkeiten traf die Polizei Cham in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch , 29. auf 20. Dezember, zwei Personen an, die jeweils zu Fuß unterwegs waren. Alle waren alkoholisiert. Sie erhalten eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz.