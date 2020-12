Das hat Folgen Vandalismus in Amberg – 16-Jähriger filmt seinen Kumpel (15)

Foto: Jörg Hüttenhölscher/123rf.com

Kurz vor der Ausgangssperre am Dienstagabend, 29. Dezember, riss ein 15-jähriger Schüler in der Schiffgasse in Amberg einen Baumstützpfeiler aus Tollerei mit großer Anstrengung aus der Verankerung und brach ihn dabei ab.