Die Polizei sucht Zeugen Unbekannter tritt Autospiegel ab

Am Montag, 28. Dezember, beobachtete ein Zeuge gegen 20 Uhr, am Schopperplatz in Regensburg eine männliche Person dabei, wie dieser von zwei parkenden Pkw die Außenspiegel abtrat und danach weg ging.