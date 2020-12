Am Montag Winterliche Straßenverhältnisse sorgten in der Oberpfalz für erhöhtes Unfallaufkommen

Foto: Roman Babakin/123rf.com

Am Montag, 28. Dezember, in der Zeit von 13 bis 21 Uhr führte einsetzender Schneefall zu insgesamt 30 witterungsbedingten Verkehrsunfällen in der Oberpfalz.