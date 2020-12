Festgenommen Gesuchte Diebin geht der Polizei in Regensburg ins Netz

Foto: 123rf.com

Beamte der Bundespolizei haben am Samstag, 26. Dezember, in Regensburg eine 40-Jährige festgenommen und in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Regensburg eingeliefert. Die Staatsanwaltschaft Passau hatte mit Haftbefehl nach der Frau gesucht.