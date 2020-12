Die Polizei ermittelt Einbruch in eine Arztpraxis in der Rote-Hahnen-Gasse

In der Zeit zwischen Donnerstag, 24. Dezember, bis Samstag, 26. Dezember, brach ein bisher Unbekannter in eine Arztpraxis in der Rote-Hahnen-Gasse in Regensburg ein.