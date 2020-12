Die Polizei ermittelt 25-Jähriger schlägt auf Passanten ein

Am Mittwoch, 23. Dezember, gegen 16.50 Uhr, kam es auf dem Parkplatz eines Supermarktes in der Regensburger Straße in Regenstauf zu einem unvermittelten Streit zwischen zwei männlichen Personen.