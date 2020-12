OB und Landrätin Besuch bei der Integrierten Leitstelle – Dank und Anerkennung für über 128.000 Einsätze

Stadt und Landkreis sagen Danke für die geleistete Arbeit. Foto: Ursula Hildebrand

Normalerweise ist es der Tag, an dem in der Integrierten Leitstelle viele Besucher vor Ort sind. Oberbürgermeisterin und Landrätin sagen Danke für die geleistete Arbeit – doch 2020 war auch dieser Besuch etwas anders. Um die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Leitstelle in Regensburg keiner erhöhten Ansteckungsgefahr auszusetzen, fand der Besuch am Freitag, 11. Dezember, im kleinen Kreise statt.