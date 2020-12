Nach Einbruch Polizeipräsidium Oberpfalz dankt aufmerksamer Zeugin

Kriminaloberrat Thomas Hecht überreicht Ingeborg Faes-Wagner das Anerkennungsschreiben. Foto: KPI Regensburg/mg

Am 29. Oktober , gegen 0.30 Uhr, konnte Ingeborg Faes-Wagner aus ihrer Wohnung in der Regensburger Innenstadt eine Person beobachten, die sich in einem gegenüberliegenden Geschäft zu schaffen machte. Nachdem der mutmaßliche Einbrecher die Tatbeute in einer Stofftüte verstaut hatte, drückte er die Schiebetüre des Geschäfts von innen gewaltsam auf und entfernte sich vom Tatort.