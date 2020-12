Bei Pentling Audi-Fahrer sorgt für Unfall aus der A93 und haut ab

Foto: 123rf.com

Ein bisher unbekannter Fahrer eines schwarzen sportlichen Audi überholte am Samstag, 19. Dezember, gegen 16.05 Uhr, auf der A93 in Fahrtrichtung Hof unmittelbar nach der Einfahrt der Anschlussstelle Bad Abbach zwei Pkw und schnitt dann den vorderen Pkw eines 42-jährigen Audi-Fahrers so erheblich, dass dieser stark abbremsen und ausweichen musste.