Richtig dreist Kerzen aus Grabschmuckgestecken geklaut

Durch einen unbekannten Täter wurden am Friedhof in Schönach Kerzen aus Grabschmuckgestecken entwendet.

Mötzing. Mögliche Geschädigte sollen sich mit der Polizei in Wörth an der Donau in Verbindung setzen. Wer Hinweise geben kann oder diesbezüglich Beobachtungen gemacht hat wird ebenfalls gebeten sich bei der Polizei unter der Telefonnummer 09482/ 9411-0 zu melden.