Kontrolle Unter Drogeneinfluss und ohne Fahrerlaubnis mit nicht versichertem Leichtkraftroller auf der A93 unterwegs

Foto: Stanimir Stoev/123rf.com

Am Mittwochnachmittag, 16. Dezember, gegen 16 Uhr, wurde der Polizei ein Kleinkraftroller gemeldet, der mit geringer Geschwindigkeit verbotswidrig auf der Autobahn A93 bei Ponholz in Fahrtrichtung Regensburg in unsicherer Fahrweise geführt wurde.