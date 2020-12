Anzeige erstattet 39-Jähriger fährt trotz nächtlicher Ausgangssperre ohne triftigen Grund durch Cham

Foto: 123rf.com

Ein 39-jähriger Mann wurde am Donnerstag, 17. Dezember, gegen 1.05 Uhr, in der Bahnhofstraße in Cham mit seinem VW Golf fahrenderweise festgestellt. Der Mann konnte keinen triftigen Grund vorweisen, seine Wohnung zu verlassen.