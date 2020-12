Aus dem Verkehr gezogen Kotflügel nur notdürftig mit Tesaband angeklebt und gefährliches Metallteil

Polizeibeamten auf Streife kontrollierten am Mittwoch, 16. Dezember, gegen 19.55 Uhr, in der Rodinger Straße in Cham einen BMW. Der 18-jährige Fahrer hatte das Auto kurz zuvor als Winterauto erworben, über den Zustand des Fahrzeugs schien er sich aber keine größeren Gedanken gemacht zu haben.