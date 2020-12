Körperverletzung Streit unter Verkehrsteilnehmern endet handgreiflich

Am Montag, 14. Dezember, befuhr ein 42-jähriger Radfahrer verbotswidrig einen Gehweg in der Dr.-Gessler-Straße in Regensburg. Hierüber war eine 50-jährige Regensburgerin so empört, dass sie ihn darauf ansprach.