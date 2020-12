Kripo ermittelt 18-Jähriger hat mehrere Dutzend Ecstasy-Tabletten und eine höhere Bargeldsumme dabei

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. Dezember, kurz nach Mitternacht, kontrollierte eine Streife der Polizeiinspektion Regensburg Süd einen 18-jährigen Regensburger in der Frankenstraße in Regensburg. Dabei kamen mehrere Dutzend Ecstasy-Tabletten und eine Bargeldsumme im mittleren dreistelligen Bereich zum Vorschein.