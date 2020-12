Zeugen gesucht Mehrere Außenspiegel in Schierling entwendet

In der Nacht von Samstag auf Sonntag, 12. auf 13. Dezember, entwendete ein bislang unbekannter Täter in Schierling bei fünf Fahrzeugen die Außenspiegel.

Schierling. In der Herbststraße war ein 3er BMW betroffen, in der Sonnau ein Audi A5, in der Schloßstdraße ein Audi SQ8, in der Lessingstraße ein Audi SQ5 und in der Hauptstraße ein BMW X3. Es entstand ein Gesamtbeuteschaden von circa 3.000 Euro.

Die PI Neutraubling hat die Ermittlungen aufgenommen. Weitere geschädigte Fahrzeugbesitzer mögen sich mit der PI Neutraubling umgehend in Verbindung setzen. Hinweise zur Tataufklärung werden unter der Telefonnummer 09401/ 93020 entgegen genommen.