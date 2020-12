Die Polizei ermittelt Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen – Unfallfahrer verliert Kennzeichen seines Autos

Foto: Jelle van der Wolf/123rf.com

Eine Polizeistreife stellte am Freitag, 11. Dezember, gegen 21 Uhr, an der Abzweigung von der Staatsstraße 2660 in die Kreisstraße R 14 bei Nittendorf ein umgefahrenes Verkehrszeichen fest.