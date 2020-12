Unfall auf der A93 Am Steuer eingeschlafen – Lkw-Fahrer landet beim Parken in der Böschung

Foto: vifogra

Ein 66-Jähriger befuhr am Samstag, 12. Dezember, gegen 13.45 Uhr, mit seinem Sattelzug die A93 in Richtung Regensburg. Wegen Ermüdungserscheinungen fuhr er in den Parkplatz Benhof ein, um eine Pause einzulegen. Offensichtlich hatte den tschechischen Staatsangehörigen dabei die Müdigkeit schon übermannt, denn er kam in der Einfahrt zum Parkplatz nach rechts von der Fahrbahn ab.