Aus alt mach neu Ladendieb ist scheinbar unzufrieden mit seinen abgetragenen Schuhen

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 12. Dezember, gegen 19.20 Uhr, befand sich ein 39-jähriger Stadtbewohner in einem Kaufhaus im Stadtnorden von Regensburg. Der Mann, der scheinbar mit seinen abgetragenen Schuhen unzufrieden war, suchte sich ein neues Schuhpaar aus, zog diese an, entfernte deren Sicherungsetiketten und legte sein altes Schuhpaar in den Schuhkarton, in dem sich zuvor die neuen Schuhe befanden.