Die Polizei ermittelt Geldbeutel im Auto lockte Dieb an

Foto: 123rf.com

Ein bislang unbekannter Täter hatte in der Zeit von Samstagnachmittag bis Sonntagmorgen, 12. und 13. Dezember, die Seitenscheibe eines Pkw in der Saazer Straße in Regensburg eingeschlagen und aus dem Innenraum die Geldbörse entwendet.