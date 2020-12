Zu schnell unterwegs Drei Leichtverletzte bei Unfall in Schierling

Am Freitag, 11. Dezember, um 10.45 Uhr, ereignete sich in Schierling auf der Hauptstraße an der Einmündung Jakob-Brand-Straße ein Verkehrsunfall, bei dem drei Personen leichte Verletzungen erlitten.