Unfall am Freitag Crash am Kreisel in Tegernheim

Foto: 123rf.com Am Freitag, 11. Dezember, um 12.15 Uhr, ereignete sich in Tegernheim im Kreisel an der Hauptstraße ein Auffahrunfall, bei dem die 64-jährige Fahrerin eines Mercedes leichte Verletzungen erlitt. Tegernheim. Die Fahrerin des Mercedes hatte den Kreisverkehr der Hauptstraße befahren und musste wegen eines die Fahrbahn überquerenden Fußgängers an der westlichen Ausfahrt des Kreisels abbremsen. Der nachfolgende 23-jährige Fahrer eines BMW fuhr wegen zu geringen Abstands frontal auf die Heckseite des Mercedes auf. Die Fahrerin des Mercedes wurde mit einem Rettungswagen in ein Regensburger Krankenhaus verbracht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von 3.500 Euro.