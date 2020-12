5.300 Euro Schaden Kleinbus fährt über Verkehrsinsel fährt Schilder um

Foto: Ralph Hoppe/123rf.com

In Waffenbrunn war am Donnerstagnachmittag, 10. Dezember, ein Kleinbus am Ortsausgang Richtung Willmering unvermittelt über die Verkehrsinsel gefahren und hatte dort die Schilder umgefahren.