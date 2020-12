Zeugen gesucht Versuchter Einbruch in Wohnung in der Dörnberg-Siedlung

Foto: 123rf.com

Am späten Mittwochabend, 9. Dezember, versuchten drei unbekannte Täter in eine Wohnung in der Dörnberg-Siedlung in Regensburg einzubrechen. Sie wurden von der Bewohnerin überrascht und flüchteten unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen des Vorfalls.