Von 17 Fahrzeugen Berauschter 21-Jähriger reißt Kennzeichen herunter und täuscht bei Festnahme Ohnmacht vor

Am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 23.30 Uhr, wurde der Polizei ein junger Erwachsener mitgeteilt, der sich an Pkw in Regensburg zu schaffen machte. Er hatte von mehreren Fahrzeugen, die im Bereich der Uhlandstraße beziehungsweise Lessingstraße abgestellt waren, die Kennzeichen heruntergerissen und mitgenommen.