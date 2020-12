Weiterfahrt unterbunden Schlangenlinienfahrer auf der A3 bei Wörth an der Donau

Am Mittwoch, 9. Dezember, gegen 17.30 Uhr, wurde ein Schlangenlinienfahrer auf der Autobahn A3 in Fahrtrichtung Passau mitgeteilt. Dieser Pkw konnte dann im Rahmen der Fahndung in der Bayerwaldstraße in Wörth an der Donau einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen werden.