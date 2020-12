11.000 Euro Schaden Peugeot kommt in falscher Richtung entgegen und stößt mit Mercedes frontal zusammen

Die Polizei Regensburg Nord bittet um Zeugenhinweise zu einem etwas außergewöhnlichen Unfall auf der Donaustaufer Straße in Regensburg unter der Telefonnummer 0941/ 5062221.

Regensburg. Etwa auf Höhe des Kalkwerks hatte sich am Dienstag, 8. Dezember, gegen 9.30 Uhr, ein Zusammenstoß zweier Pkw ereignet. Während ein Mercedes-Fahrer ordnungsgemäß in ostwärtige Richtung unterwegs war, kam eine Peugeot-Fahrerin in falscher Richtung entgegen, woraufhin beide Fahrzeug frontal zusammen stießen.

Während die Peugeot-Fahrerin mit leichten Verletzungen ins Krankenhaus kam, wurde der Mercedes-Lenker nicht verletzt. Der Sachschaden wird auf rund 11.000 Euro beziffert.