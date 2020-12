Hinweise erbeten Sexualdelikt in Velburg zum Nachteil einer Jugendlichen – Kripo ermittelt

Foto: 123rf.com

Am Dienstagabend, 8. Dezember, wurde eine Jugendliche auf einem Feldweg in der Nähe der Ortschaft Hollerstetten in Velburg von einem Unbekannten sexuell angegangen. Die Polizei fahndet unter der Federführung der Kriminalpolizeiinspektion Regensburg mit starken Kräften nach dem Täter.