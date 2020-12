Verkehrskontrolle Jugendliche machen Spritztour und flüchten über Wiesen und Felder vor der Polizei

Foto: 123rf.com

Am Samstag, 5. Dezember, gegen 1.30 Uhr sollte in Pettendorf ein Fahrzeug einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Das mit Fahrer und Beifahrer besetzte Fahrzeug ergriff sofort die Flucht. Diese führte über befestigte und unbefestigte Straßen, Wiesen und Felder und endete nach circa zehn Minuten in einem Acker.