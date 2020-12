Unfall Autofahrer will nach links abbiegen – Unfallgegnerin wollte überholen und wird verletzt

Foto: Ursula Hildebrand

Eine leicht verletzte Person und 10.000 Euro Gesamtsachschaden sind die Bilanz eines Verkehrsunfalles, der sich am Samstag, 5. Dezember, gegen 11.30 Uhr, auf der Kreisstraße R16 Richtung Riedenburg ereignete. Ein Autofahrer wollte mit seinem Gespann (Pkw und Anhänger) in der Nähe von Kumpfhof in Hemau nach links in ein Waldstück abbiegen, obwohl ein nachfolgendes Fahrzeug schon zum Überholen angesetzt hatte.