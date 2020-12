Keine Verletzten Lkw und Pkw stoßen in Adlersberg zusammen – 14.000 Euro Schaden

Ein Verkehrsunfall mit einem Gesamtsachschaden von 14.000 Euro ereignete sich am Freitag, 4. Dezember, gegen 6.20 Uhr, in Adlersberg in Pettendorf in der Dominikanerinnenstraße im Begegnungsverkehr. Dabei stießen ein Lkw und ein Pkw zusammen.