Polizei ermittelt Renault-Fahrerin prallt gegen Lichtmast und verletzt sich

Am Samstag, 5. Dezember, kam es in der Greflinger Straße in Regensburg zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Pkw-Fahrerin leicht verletzt sowie ein Pkw und ein Lichtmast schwer beschädigt wurden.