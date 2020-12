Hinweise erbeten Diebstahl aus Garage – Täter geht zielgerichtet auf Angeln los

Ein bislang unbekannter Täter entwendete in der Zeit von Mittwoch bis Samstag, 2. bis 5. Dezember, aus einer offenstehenden Garage in einem Hinterhof nahe dem Marktplatz in Regenstauf mehrere Angeln mit Zubehör im Wert von über 500 Euro.