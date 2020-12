In Regenstauf Landwirte demonstrieren gegen die Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels

Gegen 0 Uhr am Montag, 7. Dezember, versammelten sich etwa 300 Landwirte spontan vor einem Discounter in Regenstauf. Es kam zu keinen größeren Störungen.

Regenstauf. Rund 300 Landwirte hatten sich mit etwa 100 Traktoren am frühen Montagmorgen in der Benzstraße vor einem Zentrallager eines Discounters in Regenstauf versammelt, um ihre Meinung zum Thema „Preispolitik des Lebensmitteleinzelhandels“ kund zu tun. Zunächst wurde versucht, die Einfahrt zum Lager zu blockieren. Die Polizei vermittelte zwischen den Versammlungsteilnehmern und den Mitarbeitern des Einzelhandels, sodass die Versammlung durch die Leiterin nach drei Stunden störungsfrei beendet werden konnte.

Es kam zu kleineren Verkehrsbeeinträchtigungen in der Benzstraße, vor dem Zentrallager. Die Polizeiinspektion Regenstauf gewährleistete den Versammlungsschutz und wurde dabei von weiteren Dienststellen unterstützt.