Anzeigen erstattet Polizei muss Nikolaus-Feier in Hemau auflösen

Foto: 123rf.com

Am Samstagabend, 5. Dezember, ging bei der Polizei die Mitteilung über eine unerlaubte Corona-Feier in Hemau ein. Beim Eintreffen konnten die Beamten eine Nikolaus-Grillfeier in einem privaten Gartenhaus feststellen, an der sieben erwachsene Personen aus mehreren Haushalten teilnahmen.